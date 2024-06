Basket giovanile. Quattro sfide in volata. Alla fine trionfa l’Abc

Se il classico torneo dell’amicizia ha sancito la fine della stagione del Minibasket, il primo "Abc Evolution Trophy" ha mandato in archivio il 2023-24 della categoria 2008-09. Così come la competizione riservata alla categoria Aquilotti, anche questa ha visto trionfare i padroni di casa dell’Abc Castelfiorentino, che al Pala Betti si sono aggiudicati il quadrangolare con Cecina, Pistoia Basket 2000 e Mens Sana Siena. Quattro sfide combattute e tutte decise in volata, che hanno premiato i ragazzi di Alessandro Mostardi, che nella finalissima si sono imposti sul Basket Cecina dopo un overtime (86-80), dopo aver battuto di misura in semifinale il team senese per 78-70.

Nella finale per il terzo e quarto posto, poi, il Pistoia Basket 2000 (sconfitto 79-87 in semifinale da Cecina) ha avuto la meglio sulla Mens Sana Basketball con il punteggio di 95-92. A Bresinski del Basket Cecina il premio come miglior realizzatore, e sempre al gruppo livornese è andato il riconoscimento per il miglior gioco espresso.

Questi i tabellini delle due partite che hanno visto protagonisti i giovani gialloblù castellani. Semifinale Abc-Mens Sana 78-70 (Parziali 20-26, 19-21, 18-11 e 21-12). Abc Castelfiorentino: Poggesi 12, Zecchi 15, Agbegninou 10, Di Miccoli 10, Borghesi 14, Matteini 7, Pacini 7, Bufalini 3, Baldi, Costantini, Ciulli, Fedeli, Rosi, Matteuzzi. All. Mostardi. Mens Sana: Masini 14, Calviani 17, Zanchi 3, Costaglione 19, Maddau 2, Montesano 8, Bisanti 4, Mammoli, Tofani, Giovagnoni, Lastrucci, Bucalossi, Borghi, Cennini. All. Binella.

Finale Abc-Cecina 86-80 dopo un tempo supplementare (Parziali: 17-21, 24-19, 21-14, 8-16, 16-10). Abc Castelfiorentino: Poggesi 15, Zecchi 15, Agbegninou 11, Borghesi 15, Bufalini 4, Matteini 17, Ciulli 4, Di Miccoli 5, Baldi, Matteuzzi, Rosi, Pacini, Fedeli. All. Mostardi. Basket Cecina: Franceschini 3, Bresinski 28, Spagnoli 24, Biancani 4, Roventini 18, Tica 3, Licchiello, Vergottini, Giuntini, Trabucchielli, Paoli, Braccini, Giubbilini. All. Corbinelli.