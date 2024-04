Basket giovanile. Torneo internazionale, sorride la Vis

Grande soddisfazione e festa per i giovani Vis a Cesenatico, dove i ragazzi di coach Cavara si sono aggiudicati la 24esima edizione del Torneo Internazionale Pasqua all’Eurocamp. 30 le squadre partecipanti nella categoria Under 13, divise prima in gironi poi nei successivi e rispettivi quarti di finale, semifinali e finali. Vis inserita nel gruppo E, insieme a Juve Pontedera, Giaveno Basket e Cassano Magnago. Arriva il primo posto nel girone e accesso, come 4° miglior prima classifica, tra le prime 8 del torneo. Nei quarti di finale successo 82-37 su Vimercate, in semifinale ecco la Pallacanestro Ciriè, 1° miglior prima classificata nei gironi. Da entrambe le parti, grandi ritmi in ambedue le metà campo, 65-56 e finale conquistata contro Schwaben Augsburg, squadra proveniente dalla Germania e con la miglior difesa del torneo. Nella finalissima, i tedeschi propongono per oltre 30 minuti la difesa a zona, chiudendo totalmente gli spazi in area e lasciando ampi metri fuori dall’arco. Prova con la P maiuscola da parte di tutti i giovani vissini, che si aggiudicano meritatamente la coppa per 89-51.