Basket giovanile. Torneo internazionale under 13. Oggi tutte le finali al palasport

Si decide oggi la vincitrice dell’Entry Level Tournament ‘Città di Ferrara’, giunto alla giornata conclusiva delle finali dopo tre giorni di ‘full immersion’ giovanile alla Bondi Arena. Alle favoritissime Olimpia Milano e Barcellona, che quasi certamente si giocheranno il trofeo nella finalissima di oggi pomeriggio, si aggiunge l’ottimo percorso degli Orange1 Bassano, che per l’occasione hanno raccolto sotto il proprio stemma i migliori prospetti under 13 europei assieme a quattro atleti ferraresi provenienti da Vis 2008, Scuola Basket, 4 Torri e Cestistica Argenta.

La giornata di ieri ha visto la netta affermazione del Bayern Monaco sulla Reyer Venezia (80-56), coi tedeschi che si sono così aggiudicati la seconda piazza nel girone nero, mentre Milano ha confermato la sua supremazia battendo 110-56 il Panathinakos grazie ad una ripresa stellare dopo un primo tempo equilibrato.

Nel pomeriggio, la Virtus Bologna ha strapazzato 99-49 una Venezia in difficoltà, qualificandosi così alla finale per il quinto posto, mentre in serata si sono giocate le due semifinali più attese: Milano-Bassano e Barcellona-Bayern Monaco.

"In questi giorni ho potuto ammirare la grande organizzazione di tutte le squadre coinvolte – le parole del presidente della 4 Torri Luigi Moretti –, speriamo di poter vedere una finale combattuta. Il palasport ha accolto tantissimi addetti ai lavori, sono venute a trovarci diverse personalità della pallacanestro internazionale, a testimonianza del livello raggiunto dalla manifestazione".

Il programma di oggi: alle 9 la finale per il settimo posto, alle 11.30 quella per il quinto posto, alle 15 la finalina per il terzo posto e alle 17 la palla a due della finalissima.

Poco prima dell’ultimo atto è prevista la premiazione dell’importante iniziativa promossa dalla 4 Torri relativa alla consegna di alcune borse di studio agli studenti più meritevoli.

j.c.