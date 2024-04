Basket giovanile: torneo Masaccio per Esordienti. Baby talenti d’Europa. La carica dei 500

SAN GIOVANNI

Un fascio di bandiere internazionali e nazionali all’ingresso del Palagalli salutano gli ospiti partecipanti al 7° Torneo Europeo Masaccio e Coppa Città di San Giovanni Valdarno. E’ la festa della pallacanestro per quattro giorni, dal 25 aprile a domenica 28. Predisposti tutti i servizi per l’ospitalità di circa 500 persone. Tutto pronto, quindi, per salutare e dare il via al grande evento sportivo che ogni anno richiama ospiti di varie Nazioni e società italiane. Quattro giornate intere di basket, con 270 atleti maschi, categoria Esordienti, 30 tecnici, 60 arbitri e 110 refertisti al tavolo. Le partite saranno giocate su questi campi: Palagalli, Palazzetto Comunale, Palestra Itis e PalloneTensotatico. L’organizzazione della manifestazione è curata dalla CMB-Valdarno (Centro Minibasket), di cui è creatore e presidente l’esperto sportivo Paolo Spaghetti. La CMB è considerata società satellite della Polisportiva Galli. Un’organizzazione che cura oltre 300 atleti del minibasket, con tanti interessanti cestisti, maschi e femmine.

E a tal riguardo la squadra femminile della CMB ha vinto le finali dei play-off col Prato, ed è balzata dalla C1 in serie B. Un grande onore per la Città di Masaccio di queste meravigliose tredici atlete. Le 18 squadre partecipanti al torneo Masaccio sono suddivise in quattro gironi di cinque squadre. Le fasi della competizione sono tre: prima di classificazione, seconda semifinali e terza finali.

Fra le straniere citiamo la Dam Dacia Bucarest, Mrav Zagabria, Croazia, Ri-Basket Rijeka. Del Valdarno oltre la CMB saranno in gara anche la Synergy ed il Reggello Basket. L’edizione del 2023 fu vinta dalla Maccabì Haifa B.C. di Israele. Le finali e premiazioni domenica pomeriggio al Palagalli. Tantissimi premi per le squadre. Ci saranno i massimi dirigenti del basket toscano e nazionale.

Giorgio Grassi