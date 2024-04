Basket giovanile. Trofeo Adamant nel segno di San Lazzaro. Ma per Ferrara è un argento da applausi

La seconda edizione del Trofeo Adamant, torneo riservato a otto tra le migliori formazioni Under 15 Eccellenza d’Italia, va alla Bsl San Lazzaro, che nella finalissima ha battuto 85-44 Ferrara Per Il Basket. Troppo il divario tra le due squadre, i bolognesi sono secondi in campionato, ma le luci della ribalta nella ‘tre giorni’ della Bondi Arena sono andate tutte sulla selezione ferrarese che ha raggiunto l’ultimo atto sovvertendo i pronostici nelle prime due gare giocate. Il gruppo allenato da Fabio Frignani e Marco Castaldi, che ha messo assieme i 14 migliori prospetti classe 2009 della provincia, ha messo in mostra un grande cuore in entrambe le partite vinte, rimontando svantaggi anche in doppia cifra: nella gara inaugurale con Legnano, terza in classifica nel girone lombardo, Ferrara Per Il Basket ha rimontato diciassette punti di distacco, mandando in visibilio il pubblico del palasport con un parziale di 50-30 nei secondi venti minuti.

Alla fine il punteggio ha premiato 77-70 i ferraresi, che nella semifinale hanno incrociato la quotatissima Reggio Emilia, anch’essa al terzo posto in campionato nel raggruppamento emiliano: dopo essersi superati già con Legnano, gli estensi riescono nell’impresa di fare addirittura meglio in semifinale, tenendo testa alla Reggiana e imponendosi col risultato di 78-75. Da evidenziare le prestazioni di Jasharoski, giovane prospetto della Cestistica Argenta premiato come mvp del torneo, e dei ‘vissini’ Motta, Cicognani e Pasquini, quest’ultimo figlio d’arte (il papà Federico è diesse a Sassari in A1).

Nella finalissima Ferrara Per il Basket, complice anche un po’ di stanchezza, non riesce a tenere il ritmo della fortissima San Lazzaro, avanti già di 22 all’intervallo. Nella ripresa il divario si accentua, e coach Frignani decide di dare ampio spazio a tutti i ragazzi che hanno formato la selezione. Il finale ha visto la Bsl imporsi col fin troppo severo punteggio di 44-85. San Lazzaro merita di vincere il torneo, ma tutto il movimento cestistico ferrarese può essere orgoglioso di quanto messo in campo, e di una manifestazione riuscitissima che ha visto la rappresentativa di casa nostra andare ben oltre le più rosee previsioni. Nella finalina per il terzo posto Reggio Emilia ha battuto Varese dopo un supplementare.

Jacopo Cavallini