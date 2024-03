Basket giovanile. Under 17 a Tenerife e poi a Varese

L’Under 17 della Pallacanestro 2.015 si appresta a partecipare a due prestigiosi tornei a invito. I biancorossi sono alle Canarie per il Torneo di Tenerife, già scattato nella giornata di ieri. Inserita nel gruppo A, Forlì se la vede in queste ore con Vienna United, i padroni di casa di Los Realejos e gli svedesi del Bk Rig Mark. Domani, in occasione delle finali, incrocerà poi i guantoni con una squadra del gruppo B. L’ Under 17 sarà poi impegnata, tra giovedì e domenica al Torneo Giovani Leggende di Varese, competizione ultratrentennale. Inserita nella Yellow Conference, Forlì sfiderà Brindisi, Gallarate e Bassano, cercando di strappare il pass per le semifinali e la finale del weekend.