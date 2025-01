Basket. Grande impresa con la capolista. Il Vela schiaccia Montemurlo

Vela Viareggio 80Lions Montemurlo 72

VELA VIAREGGIO: Albizzi 26, Ghiselli 13, Mori 11, Biagiotti 4, Lopes Siera 6, Bertuccelli, Bo 13, Neri, Spilotro 5, Romani, Spinelli 2. All. Bonuccelli N.

LIONS MONTEMURLO: Vettori F. 19, Cellai 4, Vettori A. 22, Mariotti, Bruni, Lomonaco, Guerriero 6, Vannoni 3, Guazzini 3, Zardo 7, Salute 3, Toffetti 5. All. Piperno.

Arbitri: Cima e Giovannetti.

Note: parziali 15-17; 35-40; 57-56; 80-72.

CAMAIORE – Sembra davvero che il Vela in questo momento possa permettersi tutto. Anche un netto successo su una delle due capolista, in questo caso il Montemurlo che ha dovuto cedere alla forza dei viareggini. Una vittoria meritatissima per come è stata giocata dai ragazzi di Bonuccelli-Della Longa. Una partita lottata al massimo dalle due contendenti che solo nell’ultimo quarto ha lasciato capire che a vincere sarebbero stati i padroni di casa.

Un inizio con gli ospiti in leggero vantaggio (15-17 dopo i primi 10 minuti) e un 35-40 al momento del riposo che conferma un incontro giocato alla pari e dal risultato incerto. Alla rientro sul parquet Mori (vero regista della partita), e Biagiotti portano subito avanti il Vela di un punto che poi diventano cinque dopo due immediati canestri di Lopes Siera e Spilotro (45-40). Gli ospiti non si danno per vinti e, nonostante le triple di Albizzi (saranno 6 alla fine), terminano il terzo quarto a una sola lunghezza. L’ultima frazione però ha un solo protagonista: il Vela che, sempre attento e preciso, non solo non permette il recupero all’avversario ma addirittura lo allontana fino agli otto punti finali.

Eraldo Di Simo