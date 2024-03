Basket. I Dragons ad Agliana. Ed è vietato fallire

Può essere il derby della svolta. Quello sliding-door che rappresenta la fine o l’inizio della poule-promozione per la Sibe Gruppo AF. Sì, perché vincendo ad Agliana (palla a due oggi alle 18) i Dragons potrebbero riabbracciare la zona play-off, perdendo saluterebbero le possibilità di contendere alle due senesi (Costone e Mens Sana) il passaggio in serie B. La vittoria di sabato a Firenze contro la Polisportiva Sancat ha sbloccato i rossoblu, sebbene qualche ruggine negli ingranaggi ci sia ancora. L’occasione per accertare se il percorso di crescita va avanti lo dirà il derby delle Capitini contro l’Endiasfalti, che all’andata sbancò le Toscanini imponendosi per 69-54. La squadra di coach Giulio Gambassi è reduce da una sconfitta casalinga contro San Vincenzo. Ci sarà voglia di riscatto nel gruppo neroverde.