Basket, i quarti dei playoff. Coach Scalabroni carica l’Attila Junior:: "Saremo pronti per la Virtus Roma»

"Chiudiamo la regular season nel migliore dei modi: c’è entusiasmo, voglia di far bene e sappiamo che avremo un pubblico e un paese intero che ci spingeranno ai playoff". È raggiante Nicola Scalabroni, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, dopo la vittoria ottenuta contro la Stella Azzurra Viterbo (81-77), con la quale il suo team ha chiuso in prima posizione il girone Play In-Silver, valevole per il campionato di B Interregionale. Adesso ci sarà una sosta di due settimane, per poi ricominciare con i quarti playoff e tentare lì di centrare la promozione in B Nazionale. L’8 maggio i portorecanatesi affronteranno nella trasferta di gara-1 la Virtus Roma, arrivata seconda nel girone Play In-Gold, per iniziare la serie che sarà al meglio delle tre partite. Quanto a gara2 ci sarà l’11 maggio al palas Medi, ed eventualmente gara3 si giocherà il 12 maggio. Ma intanto coach Scalabroni si esprime in merito ai prossimi avversari. "Per noi è un orgoglio giocare contro la Virtus – osserva il tecnico portorecanatese –, la nostra squadra ha tre anni di vita e giocare per la B Nazionale contro una squadra con il blasone e la storia della Virtus è un grande stimolo. Abbiamo molto rispetto per gli avversari e altrettanto per noi stessi, sappiamo il sudore e tutto quello che abbiamo passato per essere dove siamo. Quindi – sottolinea ancora – scenderemo in campo preparati e pronti a dare il massimo, perché il nostro obiettivo è continuare a fare bene e regalarci soddisfazioni". Al contempo, assicura che non sarà una sfida facile. "Mi aspetto una serie di alto livello – riprende Scalabroni –, un ambiente molto caldo sia a Roma che da noi. Siamo consapevoli delle difficoltà di giocare un quarto di finale a questo livello e ci faremo trovare pronti a giocare per vincere".