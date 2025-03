Basket. Il derby fra Lella Pistoia e Montecatini Borgo

Non sarà di certo paragonabile al derby Pistoia-Montecatini, ma la sfida fra Lella Albergo Le Rose Pistoia e Bench of Racing Montecatini Borgo varrà tanto. In particolare il titolo provinciale di basket Uisp, che verrà assegnato sabato 5 aprile (palla a due fissata alle 19). Per il secondo anno consecutivo, sarà il PalaCarrara a fare da palcoscenico al confronto decisivo. A differenza della passata stagione però, la squadra campione cambierà. Già, perché, a sorpresa, gli Augies Montecatini, che 12 mesi fa trionfarono sul parquet di via Fermi mandando al tappeto Le Rose, sono stati sconfitti da Bench of Racing in semifinale con il punteggio di 68-63. Nonostante il colpaccio, la formazione guidata da coach Berti si presenterà a questo ultimo atto da sfavorita. Dall’altra parte infatti ci sarà una compagine, quella allenata da Grandi, che ha perso solamente una partita in stagione regolare. La corazzata Lella in semifinale ha avuto ragione di Pieve a Nievole per 87-75 e adesso punta a chiudere in bellezza questa fase provinciale. Dopo la quale inizierà quella regionale, nella quale sarà impegnato, oltre alle quattro semifinaliste, anche l’Atletico Bottegone. Le nostre rappresentati sfideranno quelle provenienti da Firenze, Arezzo, Pisa, Lucca, Livorno e Siena: in palio la qualificazione al Campionato Toscano e alla Coppa Toscana, e poi al Campionato Italiano e alla Coppa Italia.

Francesco Bocchini