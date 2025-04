Basket. Il Vela vince e si salva. Con due turni d’anticipo

Vela Viareggio

69

Castelfranco Frogs

57

Vela Viareggio: Spilotro, Nieri, Spinelli 20, Albizzi 8, Ghiselli2, Giannecchini, Mori 2, Romani 3, Bertuccelli 14, Bo 10, Biagiotti, Lopes Siera 10. All. Bonuccelli.

Castelfranco Frogs: Mancini 4, Castelli, Casini 10, Vallini 5, Toni 8, Masotti 3, Conti 5, Giusti 11, Pinzani 3, Ermelani, Fiorenza 8. All. Innocenti Camiciottoli.

Arbitri: Cima di Viareggio e Tabarin di Pistoia.

CAMAIORE - Tredicesima di ritorno, Vela che vince contro Castelfranco e conquista la salvezza con due turni di anticipo. Tutto è bene ciò che finisce bene ma quanta paura nel primo quarto. Per la formazione viareggina una partenza drammatica con il primo canestro dopo quasi 5 minuti ed un 10-22 al termine della prima frazione. E’ possibile però che Bonuccelli ed i suoi ragazzi avessero bisogno di un po di tempo per studiare gli avversari visto che nei secondi dieci minuti dominano l’incontro risalendo in breve lo svantaggio e andando al riposo sul 40-28. Da non credere. Giocatori ospiti sbalorditi da un simile cambiamento e pubblico incredulo. Al ritorno in campo la partita torna più equilibrata ma mai il Vela dimostra cenni di cedimento. Allo scadere del 30’ è ancora avanti di sette (52-45) ed affronta il finale con sicurezza. Nessun timore di non farcela con Spinelli scatenato e gli altri tre in doppia cifra (Bertuccelli, Bo e Lopes Siera) pronti a dare il loro contributo. Ed è così che alla fine, grazie all’impegno di tutti, il vantaggio è ancora di 12 punti e la salvezza una realtà. L’avvio di una festa.

Eraldo Di Simo