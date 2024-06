Basket. Impresa Vignola, promossa in C. Cavezzo e Piumazzo in finale

Divisione Regionale 1, play-off. E’ tutto vero: la Scuola Pallacanestro Vignola compie l’impresa, vince la Final-4 "Emilia" e viene promossa nella nuova Serie C. I giallo-neri di coach Landini hanno saputo emozionare ed emozionarsi nel week-end appena trascorso al Palasport di Savignano sul Panaro. La formazione modenese ha dapprima battuto, nella semifinale di sabato, 74-63 la Crei Granarolo (Betti e Cappelli 13), per poi trionfare nella finalissima di domenica, contro la Vis Persiceto per 89-78 (Cappelli 20, Torricelli R. 19). Granarolo, coriacea per i primi 20’ di incontro, mette in difficoltà una Vignola che, nel secondo tempo, scrolla la tensione, amplia il margine e vola in doppia cifra di vantaggio ad inizio ultima frazione (+15), chiudendo di fatto i conti. Nella finalissima, invece, la SPV entra in campo sin dalla palla a due con la giusta concentrazione, gestisce l’incontro, e l’unico passaggio a vuoto lo ha appena prima dell’intervallo, con Persiceto che rientra nel punteggio.

Dopo il totale equilibrio della terza frazione (18-18), i padroni di casa danno la sgasata definitiva negli ultimi minuti, facendo esplodere la festa a Savignano. Serie B femminile, play-off, semifinali nazionali: la Wamgroup Cavezzo (Verona 23, Zanoli 12) limita i danni ad Ariano Irpino (AV) nella gara di ritorno, perdendo 74-70 ma volando comunque nella finalissima dove, ad attenderla, ci sarà Jolly Livorno. Cavezzo parte forte (0-6 dopo 2’), dimostrandosi pronta ad affrontare un match lungo e complicato.

La Wamgroup lotta e soffre soprattutto tra la fine del primo e l’inizio del secondo quarto quando, l’attacco giallo-nero si inceppa ed Ariano tocca la doppia cifra di vantaggio; le modenesi, però, risalgono grazie ad una superlativa Marta Verona fino al -4 della pausa lunga (38-34).

Ad inizio ripresa, il grande sforzo del collettivo ospite impedisce alla formazione campana (ok Guilavogui, Tsiubik e soprattutto Torruella) di scappare di nuovo, almeno fino a quarto quarto inoltrato quando le giocatrici di casa, con una fiammata offensiva, toccano di nuovo il +9; la classe e l’esperienza di Costi e Zanoli, oltre alla solita Verona, ricuciono il gap limitandolo a soli due possessi alla sirena finale. Più netto e rotondo, invece, il successo ottenuto ad Albino (BG) dalle Basketball Sisters Piumazzo (Koral 22, Palmieri 18), corsare 66-86.

Partita senza storia nei quarti pari, dove le ragazze di coach Palmieri fanno registrare il decisivo break di 23-43. Dopo un pirotecnico, ed equilibrato, primo periodo (27-28), le Sisters cominciano a scavare il solco prima della pausa lunga spinte da Koral (11 punti consecutivi e 40-51). Nei secondi 20’, le ospiti gestiscono e staccano il pass per la finale che le vedrà impegnate contro Salerno Basket.

Davide Ceglia