Basket. In casa Poggibonsi arriva la conferma di capitan Borgianni

Dopo quella del brasiliano Juliatto arriva un’altra conferma in casa Paolo Nesi Poggibonsi Basket. Il capitano Mario Borgianni (nella foto) vestirà anche nella stagione 2024/2025 giallorossa. Dopo un anno in cui Borgianni è stato lontano dal parquet per un grave infortunio questa per il capitano sarà la stagione del riscatto. "Innanzi tutto voglio ringraziare la società che da anni ormai continua a credere in me e in quello che posso dare a questa squadra – ha detto Mario Borgianni -. Sono onorato e orgoglioso di poter essere parte della grande famiglia del Poggibonsi Basket. Non vedo l’ora di tornare a giocare con i miei compagni. Ho sofferto e non poco a guardare la mia squadra giocare dalle tribune. Ho sudato con loro, ho sofferto con loro e non poterli aiutare in campo è stato davvero doloroso. Non vedo l’ora di poter giocare finalmente con Vithor ed essere allenato da coach Franceschini. La squadra è migliorata, a livello di testa, di atteggiamento e tecnico".