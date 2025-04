Basket, in Divisione Regionale 2, il GMV cerca i play-off a Pontremoli

Pisa, 9 aprile 2025 – Chiude i battenti il campionato di Divisione Regionale 2, ma tra le compagini pisane solo la IES, già certa da tempo della salvezza, pare al momento l’unica destinata al “rompete le righe”, mentre il CUS Pisa Cosmocare intraprenderà l’avventura dei play-out per la permanenza in categoria ed il GMV sembra lanciato verso i play-off. L’ultima giornata vede la IES in casa con la quotata Dinamo Rosignano, giovedì alle 20,15 al palasport, mentre il CUS gioca venerdì sul campo caldissimo di Volterra ed il GMV sabato a Pontremoli.

GMV – Reduce da un netto successo nel posticipo con la forte Libertas Liburnia, la squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, si mantiene al terzo posto, a pari punti con la Polisportiva Nicola Chimenti Livorno, con due punti in più di Rosignano e Volterra, con cui è in svantaggio nella classifica avulsa. Va da sé che, per avere la certezza di entrare tra i primi quattro posti, valevoli per i play-off, il GMV deve vincere l’ultima gara della regular season, sul campo della Cisa Service Pontremolese, già certa dei play-out come terzultima. Ancorché già battuti all’andata e senza particolari stimoli, i lunigianesi hanno fatto vittime illustri sul proprio campo, come la capolista Valdera, e non dovranno essere sottovalutati da Badalassi e compagni.

IES PISA – Il quintetto di Paolo Campani, nono in classifica e già salvo, sta terminando in buona forma la stagione, come messo in mostra nella gara persa di misura a Livorno, sul campo della vicecapolista Chimenti. Giovedì il quintetto biancoceleste affronta ancora un’altra pretendente ai play-off, Dinamo Rosignano, con l’intenzione di chiudere al meglio il campionato.

COSMOCARE CUS PISA – Ultima a pari punti con Piombino, con cui è in svantaggio nella differenza canestri, la squadra di coach Zeno Bizzarri affronta un match proibitivo a Volterra, su un campo caldissimo, contro un’AutoEtruria ancora in lotta per l’accesso agli spareggi promozione. Di là dal risultato, gli universitari, reduci da una sconfitta di misura, in casa con Bellaria Pontedera, devono migliorare ancora sul piano del gioco e della competitività, in vista dei play-out, decisivi per la permanenza in categoria, che vedranno presumibilmente, come avversario al primo turno, Versilia.