Basket, in Divisione Regionale 2, la IES lotta ma non vince a Rosignano

Pisa, 13 gennaio 2025 – Una IES in recupero lotta ma non riesce a trovare il primo successo dell’anno, sul non facile campo della Dinamo Rosignano, nell’ultima giornata di andata del campionato di Divisone Regionale 2. Gli uomini di coach Paolo Campani, coadiuvato da Federico Marazzato e Maurizio Neri, hanno iniziato male, si sono ripresi e hanno giocato alla pari con i padroni di casa, senza però riuscire a raggiungerli e superarli.

LA CRONACA – Il primo quarto è in salita per i biancocelesti, in difficoltà a contenere fisicamente gli avversari, che chiudono in vantaggio per 21-13. Nel secondo periodo Campani cambia l’assetto difensivo e l’inerzia del match: Villani e compagni si rifanno sotto, superano di un punto Rosignano, per poi andare al riposo in svantaggio con il minimo scarto (38-37). Nella ripresa la partita è sempre stata in equilibrio, con i blues una spanna sotto i maremmani, con un ritardo massimo di 5 lunghezze; nei minuti conclusivi gli uomini di Campani hanno avuto ripetute chance per il pareggio, ma non hanno finalizzato, uscendo sconfitti dal parquet di Rosignano.

I VALORI – Ben dieci gli atleti pisani a referto, tra cui Villani, in campo dopo oltre un mese, Fruzza, Bonacci e Sciamanda in doppia cifra.

Dinamo Rosignano-IES Pisa 69-62

Progressivo: 21-13, 38-37, 55-50

IES Sport: Villani 8, Giusfredi 1, Timpano 2, Bonasera 4, Fruzza 13, D'Amico 2, Rugi, Gravina 5, Bonacci 10, Sciamanda 10, Izzo, Raimo 7. All.: Campani