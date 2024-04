Basket, in Divisione Regionale 2, la IES Sport Pisa perde in casa con PNC Livorno

Pisa, 14 aprile 2024 – Niente da fare per la IES Sport Pisa, nell’undicesima giornata del campionato di Divisione Regionale 2: gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato, dopo un ottimo avvio, hanno ceduto nel finale alla più forte Polisportiva Nicola Chimenti di Livorno, vittime di importanti assenze che alla lunga sono diventate determinanti LA CRONACA – Partiti molto bene, con soluzioni facili a buoni contropiedi contro la difesa a uomo avversaria, i biancocelesti hanno chiuso il primo quarto sul 20-12, hanno raggiunto un massimo vantaggio di 12 lunghezze, per poi andare al riposo avanti di 7 (32-25). Alla ripresa del gioco, complice la stanchezza ed un accenno di zona del Chimenti, la IES cala il ritmo ed il vantaggio scende a 3 punti alla fine del terzo periodo (44-41). Nel quarto, la difesa a zona livornese mette in ulteriore difficoltà l’attacco pisano, in inferiorità di peso e centimetri sotto i tabelloni, poco in vena da fuori, vista la contemporanea assenza di Villani e Bonacci. Il vantaggio è dunque stato annullato da Livorno che ha messo la freccia, incrementando nel finale sul disperato tentativo pisano di recupero. I VALORI – In una serata dal punteggio basso, Sciamanda, Gravina e Bonasera terminano in doppia cifra, il primo con il punteggio delle migliori giornate. IES Sport Pisa-PNC Livorno 55-68 Progressivo: 20-12, 32-25, 44-41 IES Sport Pisa: Tasca 4, Giusfredi 1, Fedeli, Bonasera 10, Bandino, Betti, Gravina 13, Sciamanda 22, Veneziani 9, Argamante, Haveriku, Gennai. All.: Campani.