Basket, in Divisione Regionale 2, ultimo atto della stagione in casa per le pisane

Pisa, 25 aprile 2024 – Ultimo atto della stagione, nel raggruppamento C del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, per le pisane CUS Pisa Cosmocare, GMV e IES Sport, da tempo già certe di non poter proseguire nella seconda fase proedeutica al salto di categoria. Posizionate tra l’ottava e l’undicesima posizione, il CUS Pisa e il GMV a 24 punti, la IES Sport a 20, le tre compagini cercheranno di finire nel migliore dei modi una stagione fatta di luci ed ombre. GLI APPUNTAMENTI – Dopo aver perso con Piombino, Chimenti Livorno, Dinamo Rosignano e Academy Lucca, il quintetto di Pietro Leoncini ha rovinato con un finale inglorioso un’ottima prima metà del girone di ritorno, che aveva fatto sognare tifosi e dirigenti. Sarà difficile salutare con un successo la stagione, domenica alle 20,30 al PalaCus, contro la capolista Wolf Pistoia, ma gli universitari hanno il dovere di provarci. Dopo quattro sconfitte consecutive, e l’assenza completa dei senior, il GMV dei giovani è tornato al successo a Prato, mettendo ancora una volta in mostra la solidità di Bini e i punti di Badalassi. Sabato alle 21 in Via Possenti, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli affrontano il non irresistibile Capannori, già battutto all’andata, con l’obiettivo di vincere e fare un altro salto in classifica. Gioca in casa anche la la IES Sport Pisa di Paolo Campani e Federico Marazzato, che, sabato alle 20 al palasport, riceve la lanciata Academy Lucca: dopo tre sconfitte un successo potrebbe far congedare con un sorriso i blues dai propri sostenitori.