Basket in festa per Perini. Il Memorial è un successo

Settanta partite, gestite e organizzate da tutta la Vis 2008, con i suoi allenatori del gruppo minibasket, dai tirocinanti di scienze motorie di Ferrara e da tutta la sezione organizzativa degli arbitri Cia. Quattro categorie (Aquilotti Small, Aquilotti Big, Esordienti Maschili ed Esordienti Femminili), con squadre provenienti da cinque regioni, un melting pot di giovani cestisti e di istruttori, che hanno dato vita a entusiasmanti partite. Tre i comuni coinvolti: Comacchio, Lagosanto e Codigoro, che hanno ospitato le tantissime squadre presenti. Questo è stato il primo ‘Memorial Rodolfo Perini’, che è andato in scena tra il 25 e il 28 aprile nel territorio dei lidi ferraresi: "Ringraziamo la disponibilità delle figure istituzionali che hanno supportato il torneo – le parole del presidente della Vis Filippo Bertelli –, oltre al Camping Florenz e il Camping Spiaggia e Mare che ci hanno accolto nelle loro strutture; gli sponsor, senza i quali tutto questo non sarebbe potuto accadere, e tutte le società che hanno partecipato". E poi il basket, la passione per la vita del compianto professor Perini, a cui è stato intitolato il torneo e che, con le parole della moglie Franca, la Vis ha voluto ricordare: "Rodolfo, che non lavorava con cestisti così giovani, era però nei giovani che vedeva il futuro del nostro sport e sempre con piacere, attenzione e partecipazione guardava a questo tipo di attività". L’appuntamento è per la seconda edizione del torneo, che la Vis ha già in programma per il prossimo anno (Foto Teodorini).

j.c.