Basket, in serie C il CUS Pisa perde in casa lo spareggio salvezza con Fucecchio

Pisa, 13 gennaio 2025 – Sconfitta drammatica per il Cosmocare CUS Pisa, nell’ultima giornata di andata del campionato di serie C. Di fronte al proprio pubblico, gli uomini di Scocchera sono infatti stati in partita un solo quarto, nella sfida salvezza contro la Folgore Fucecchio, che ha stravinto, superando sul campo ed in classifica gli universitari. Le contemporanee vittorie di CUS Firenze su Pontedera e Sansepolcro su San Vincenzo hanno poi reso ulteriormente critica la posizione del CUS Pisa, adesso ultimo con Sansepolcro, che è apparso però molto più in forma.

LA CRONACA – Sceso in campo con Ciano, Burgalassi, Cecconi, Spagnolli e Carpitelli, il quintetto universitario ha un buon approccio alla gara, colpisce con Ciano (una tripla), Quarta, Burgalassi e Corbic, terminando il primo quarto in vantaggio per 21-16. Nel secondo il crollo, con gli universitari che smettono di difendere, segnano solo 9 punti prima del riposo, subendone ben 28, con tre triple di Fucecchio, che, sebbene sia ultimo in classifica, sembra incontenibile. Nella ripresa, iniziata sul 30-44, il Cosmocare CUS rimane con la testa nello spogliatoio, non combatte, non difende, non prova neanche a commettere fallo e regala nel terzo periodo ben sei triple agli avversari (tre a testa per i due Orsini), che chiudono il quarto in totale controllo (43-68). La partita è finita e, nei dieci minuti finali, c’è solo spazio per i titoli di coda, di un film inguardabile per gli appassionati pisani.

I VALORI – In una serata da dimenticare, il tiro da tre punti, abituale indicatore in una squadra di guardie tiratrici, è stato quasi completamente assente in casa gialloblù, con 3 sole bombe realizzate (2 di Ciano) a fronte delle 11 subite (4 a testa dei due Orsini). Due soli gli atleti in doppia cifra, Burgalassi e Ciano, in un quintetto privo di agonismo e si leadership.

CUS Pisa Cosmocare-Folgore Fucecchio 57-79

Parziali: 21-16, 9-28, 13-24, 14-11

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 10, Burgalassi 14, Cosci, Colombini 3, Cecconi 2, Corbic 6, Spagnolli 7, Giannelli 2, Apolloni, Carpitelli 9, Quarta 4. All.: Scocchera.

Folgore Fucecchio: Ferrati 2, Calugi, Galligani 8, Giachetti 13, Orsini Simone 15, Gazzarrini 8, Filomeno, Orsini Stefano 14, Menichetti F., Menichetti M. 6, Tessitori, Orsucci 13. All.: Pistolesi.