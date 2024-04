Basket, in serie C il CUS Pisa spreca a Carrara il primo match-point dei play-out

Pisa, 29 aprile 2024 – Il Cosmocare CUS Pisa spreca il primo match-point, in gara tre del primo turno dei play-out per la permanenza in serie C, a Carrara, sul campo del Centro Minibasket: gli universitari hanno pagato un pessimo avvio, sono cresciuto nella ripresa, sono anche passati in vantaggio a pochi minuti dalla fine, ma non ce l’hanno fatta a concretizzare la rimonta. LA CRONACA – Privi di Buzzo, infortunatosi seriamente in gara due, con Lasala promosso dalla squadra di Divisione Regionale 2, gli universitari partono contratti, segnano solo 15 punti nel primo quarto, con 5 di Giannelli e 4 di Carpitelli, lasciando però ben 22 punti a Sequani e soci. Nel secondo parziale i punti realizzati dai pisani sono ancora meno, 12, di cui 5 di Fiorindi, mentre Carrara vola e va al riposo con un rassicurante vantaggio a due cifre (39-27). Nella ripresa il Cosmocare CUS si riorganizza, difende meglio, limitando l’attacco carrarino, segna una tripla a testa con Fiorindi e Cosci e vede finalmente Quarta a canestro, con 6 punti, seguito da Carpitelli con 4. Terminato il terzo periodo sul 51-45 per i padroni di casa, gli universitari spingono, trovano i punti di Quarta (6), Fiorindi (5) e Capitelli (4), passano in testa a 3’ dal termine (60-61), ma, complici anche alcune decisioni arbitrali, non riescono a mantenere il comando, scontando la scellerata gestione della prima metà di gara. I VALORI – In una serata con molti errori, Fiorindi (15 punti, con 3 su 4 da due e 4 assist), Carpitelli (14, con 6 su 9 da due, 2 su 2 ai liberi e 5 rimbalzi), Quarta (12) e Giannelli (11) hanno terminato in doppia cifra. Tra gli avversari l’immarcabile Sequani è top scorer con 27 punti, seguito da Russo con 19. GARA QUATTRO – In una sfida diventata avvincente, per le due compagini non c’è tempo per rilassarsi: mercoledì 1 maggio a Carrara è infatti in programma il secondo match-point per gli universitari, con eventuale bella a Pisa, sabato 4 maggio. Centro Minibasket Carrara-CUS Pisa Cosmocare 68-62 Parziali: 22-15, 17-12, 12-18, 17-17 CMC Carrara: Russo 19, Suriano Simoncini 3, Sequani 27, Fiaschi 9, Mancini 8, De Angeli, Cirillo, Melegari 2, Pipolo, Torre, Nannetti. All.: Bertieri. Cosmocare CUS Pisa: Cerulli, Corbic, Fiorindi 15, Cosci 5, Colombini, Trapani, Spagnolli 5, Lasala, Viviani, Giannelli 11, Carpitelli 14, Quarta 12. All.: Vincenzini.