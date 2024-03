Basket, in serie C inizia con una vittoria per il CUS Pisa la nuova gestione di Vincenzini

Pisa, 25 marzo 2024 – Serviva una reazione da parte del gruppo, dopo una settimana di passione, con la sconfitta in casa contro l’ultima Fucecchio, il passo indietro fatto da coach Cristiano Forti nell’interesse della società, e la conduzione tecnica affidata al secondo Emiliano Vincenzini, e la reazione non si è fatta attendere. Contro Bottegone, sceso al PalaCus con l’intenzione di bissare il successo dell’andata e puntare alla salvezza diretta, gli universitari hanno sfoderato la grinta delle giornate migliori, dopo una partenza molto nervosa, come era ragionevole pensare, ed una ripresa che ha distrutto le resistenze avversarie, con una vittoria eloquente per 68-49. Con i due punti, ottimi per il morale della squadra, ancora viva in vista dei play-off, il Cosmocare CUS si allontana dall’ultimo posto e si colloca in terzultima posizione, molto migliore in ottica play-off, con possibilità teorica di salire ancora. LA CRONACA – Parte molto contratto il quintetto del nuovo coach Vincenzini, e Bottegone, pur senza strafare, in una gara con molti errori e poco spettacolo, raggiunge 8 lunghezze di vantaggio, ridotte a 4 alla fine del primo quarto (14-18). Nel secondo la difesa pisana cresce, come pure l’attacco: due triple di Cosci (pregevole per lui il 3 su 4 finale dall’arco), una di Giannelli e due canestri di Carpitelli trascinano il CUS verso il pareggio al riposo (29-29). Alla ripresa del gioco è Quarta a spingere gli universitari al sorpasso, con una tripla, due canestri ed un libero, portando i padroni di casa verso un vantaggio molto importante alla fine del terzo periodo (45-37). Nell’ultimo il CUS intensifica la sua azione, Bottegone si arrende ed i padroni di casa, con 5 punti di Fiorindi, 6 di Buzzo e Carpitelli, mettono a segno un 23-12 che ribalta l’esigua differenza canestri dell’andata. PROSSIMO IMPEGNO – Quarta e compagni sono impegnati giovedì alle 21 a Livorno, sul campo della Uappala Hotels Us Livorno, ancora in piena corsa per la salvezza diretta, battuta a Pisa al termine di uno dei match migliori del CUS: un successo rilancerebbe ulteriormente le azioni degli universitari. CUS Pisa Cosmocare-Valentina’s Bottegone 68-49 Parziali: 14-18, 15-11, 16-8, 23-12 Cosmocare CUS Pisa: Fiorindi 8, Cosci 9, Colombini, Trapani, Buzzo 8, Corbic 2, Spagnolli 2, Giannelli 10, Madeo, Carpitelli 15, Quarta 14. All.: Vincenzini. Bottegone: Magnini 2, Santangelo 2, Pierattini, Agostini, Mucciola, Mati, Cukaj 2, Banchelli 2, Riccio 27, Delage 6, Milani, De Leonardo 8. All.: Milani.