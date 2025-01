Basket, in serie C scontro salvezza per il CUS Pisa a Sansepolcro

Pisa, 24 gennaio 2025 – Seconda giornata di ritorno in serie C, con il Cosmocare CUS Pisa ancora impegnato in una sfida salvezza, a Sansepolcro, sul campo dei locali Dukes, passati dall’ultima alla penultima posizione, appena due punti sopra i pisani. Contro un quintetto molto più forte rispetto alla classifica attuale, ed in netta crescita, gli uomini di Scocchera hanno l’arduo compito di confermare il successo dell’andata.

SANSEPOLCRO – Arrivata nella scorsa stagione ad una sola vittoria dai play-off, la compagine dei Dukes Sansepolcro, targata Romolini, con coach Bartolini subentrato a campionato in corso, ha raccolto meno del valore del suo roster. Tra le conferme, ci sono quella di Hassan, ala classe 1990 con un passato in A2 e B1, con oltre 15 punti di media, del capitano play Spillantini, regista e leader della squadra, tra i rinforzi, Bassetti, guardia ex Costone Siena, lo scorso anno alla Sambenedettese, in serie C, con una media di oltre 19 punti a partita, Beccafichi, centro fisico di Umbertide, e l’ala grande argentina di 2 metri Santiago, con un passato in A2 e B1 nel suo paese, capace nella scorsa stagione di far registrare ben 12 punti e 9 rimbalzi di media. Gli aretini sono reduci da due vittorie, una netta su San Vincenzo ed una di misura sul campo del Pino Firenze.

COSMOCARE CUS PISA – All’andata il CUS aveva colto la sua prima vittoria in campionato, larga nel punteggio (77-58), al termine di un match dominato, con un vantaggio che ha raggiunto le 34 lunghezze, grazie a dodici triple segnate contro tre sole subite, riuscendo a sopperire, con intensità e tattica, alla maggiore fisicità dei Dukes. Da allora il Cosmocare non è riuscito a decollare, ha vinto solo altre due volte, mentre Sansepolcro, dopo un lungo periodo in fondo alla classifica, è riuscito a risalire e superare il CUS Pisa. Burgalassi e compagni, che aspettano con fiducia l’imminente rientro in gruppo dell’esperto Luca Siena, storico capitano, fermo da quasi un anno per infortunio, sono reduci da due devastanti sconfitte interne con le dirette concorrenti Fucecchio e San Vincenzo. Mentre con la prima hanno mollato ben presto, subendo uno scarto finale difficilmente colmabile al ritorno, domenica scorsa, opposti a San Vincenzo, gli uomini di Scocchera, pur con i loro limiti, hanno dato il massimo, rimanendo in partita fino all’ultimo secondo, ma la palla del sorpasso ha sbattuto per due volte sul ferro e non è entrata, prima del fischio finale. A Sansepolcro gli universitari dovranno confermare la volontà e la concentrazione viste, per cercare, pur su un campo difficile, una vittoria che li possa allontanare dal baratro della retrocessione.