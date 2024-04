Basket, in serie C una Pallacanestro Femminile Pisa ormai salva perde a Grosseto

Pisa, 28 aprile 2024 – Prima sconfitta nel girone di ritorno della seconda fase del campionato di serie C, orientata alla salvezza, per la Pallacanestro Femminile Pisa. Sul campo del fanalino di coda Basket GEA Grosseto, con cui le ragazze di Stefano Zari si erano imposte tre volte, nell’ultima gara della stagione con le maremmane, Benedettini e compagne, ormai salve da un mese, hanno infatti ceduto solo nel finale, dopo aver terminato in testa la terza frazione. LA CRONACA – Come spesso è accaduto nel corso del campionato, parte soft il quintetto biancorosso, segnando nel primo quarto con le sole Benedettini, Nannini e Garruto, e consentendo alle padrone di casa di chiudere con un canestro di vantaggio (14-12). Nel secondo parziale la Pallacanestro Femminile Pisa accelera, segna 15 punti con sei atlete, recupera lo svantaggio e va al riposo con una lunghezza di vantaggio (26-27). Alla ripresa del gioco una scatenata Margherita Benedettini segna 15 dei 17 punti messi a segno dalla Pallacanestro Femminile Pisa nel terzo periodo, e la squadra decolla, facendo pensare ad un nuovo successo con le maremmane alla fine del quarto (39-44). Nei dieci minuti conclusivi la birra per le pisane è finita, l’intensità difensiva crolla e Grosseto, nonostante avesse sole sette atlete a referto, ne approfitta per mettere a segno un break di 23-10, superando in volata Garruto e compagne per 62-54. I VALORI – Otto le atlete a segno nella squadra di Stefano Zari, con Benedettini e Garruto in doppia cifra: la prima, con 23 punti, 4 nel primo quarto, 4 nel secondo e ben 15 nel terzo, è stata ancora una volta la protagonista offensiva in casa biancorossa. PROSSIMA SFIDA – Le ragazze del presidente Guerrini osservano un turno di riposo, sabato prossimo 4 maggio, per tornare in campo domenica 12 maggio a Montecatini, contro la locale Pallacanestro Femminile, impostasi a Pisa. GEA Grosseto-Pallacanestro Femminile Pisa 62-54 Parziali: 14-12, 12-15, 13-17, 23-10 PF Pisa: Sereni 6, Ferri, Benedettini 23, Barghini 2, Ward, Selmi 2, Nannini 4, Cioni, Beccari, Mercolini 3, Fazi 3, Garruto 11. All.: Zari.