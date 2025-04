Basket, in serie C undicesimo successo di Agliana con il CUS Pisa che retrocede

Pisa, 1 aprile 2025 – L’undicesima vittoria consecutiva dell’Endiasfalti Agliana coincide con la matematica retrocessione per il Cosmocare CUS Pisa che, a due giornate dal termine della regular season, non potrà più lasciare l’ultima posizione nel campionato di serie C. I neroverdi di casa hanno condotto sempre in testa, schiacciando nel terzo periodo gli universitari, a cui non è riuscito il recupero in un buon ultimo quarto.

LA CRONACA – I due quintetti, scesi in campo con Giannini, Zita, Nesi, Bacci e Rossi (Agliana), e Siena, Burgalassi, Carpitelli, Cecconi e Spagnolli (CUS), giocano in equilibrio il primo quarto, con Rossi autore per i padroni di casa di 15 dei 27 punti totali e Burgalassi che segue con 8 (2 triple), per un Cosmocare che si tiene in partita con 4 tiri dall’arco. Il secondo periodo vede i gialloblù ancora a rincorrere i neroverdi, nettamente superiori sotto i tabelloni, con Ciano che accorcia in avvio ed i padroni di casa con Manetti e Nesi, abili a raggiungere un vantaggio di 9 lunghezze, ridotto ad 8, grazie a Carpitelli, al riposo (43-35). Il match si decide in avvio di ripresa, con il capocannoniere Rossi che segna altri 12 punti, mentre in casa pisana 2 canestri di Spagnolli e due liberi di Siena e Burgalassi non bastano ad evitare la debacle alla fine del terzo periodo (60-41). L’ultimo quarto vede un calo di concentrazione di Agliana, ma agli universitari non bastano 5 triple (2 di Ciano e Giannelli ed 1 di Burgalassi, per riuscire ad impensierire i padroni di casa, che mantengono comunque un vantaggio conclusivo di 8 lunghezze.

I VALORI – Contro la squadra più in forma del momento, in piena lotta per le posizioni alte nella griglia dei play-off, con il capocannoniere Rossi di un altro pianeta, i ragazzi di Scocchera, con tutti i limiti fisici e caratteriali che li contraddistinguono, hanno provato come al solito molto dall’arco, trovando 9 triple, 3 di Burgalassi, 2 di Ciano e Giannelli, 1 di Cecconi e Siena, terminando con Ciano, Burgalassi, Siena, Gannelli e Carpitelli in doppia cifra.

Endasfalti Agliana-CUS Pisa Cosmocare 73-65

Parziali: 25-21, 18-14, 17-6, 13-24

Ensasfalti Agliana: Rossi 27, Nesi 12, Giannini 11, Bacci 7, Manetti 7, Zita 4, Andrei 2, Bonistalli 2, Mucci 1, Baroncelli, Lo Bello, Nieri. All.: Gambassi.

Cosmocare CUS Pisa: Ciano 11, Burgalassi 12, Colombini, Cecconi 5, Corbic, Spagnolli 4, Siena 12, Apolloni, Giannelli 10, Carpitelli 11, Quarta. All.: Scocchera.