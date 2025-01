Basket La Number8 perde e scivola al 7° posto. E domenica sera ospita la capolista Perugia

Il Prato vince, la Number8 no e le apuane perdono una posizione in classifica e scivolano al settimo posto. Giornata no, la seconda di ritorno, per la squadra massese di basket femminile che partecipa al campionato interregionale di serie B. Dopo una serie positiva durata quattro giornate, la Medicina Unica Number8 cade a Ponte Buggianese, in casa della formazione che resta seconda in classifica, nella scia della capolista e imbattuta Perugia. Nelle 16 giornate fin qui giocate, la squadra bianconera di coach Fabrizio Sturlese ha ottenuto 8 vittorie e altrettante sconfitte, 928 i punti realizzati e 940 quelli subiti. E domenica (palazzetto dello sport, ore 20) la formazione massese è attesa ad un match molto delicato, contro il Perugia, primo della classe.

Classifica: Perugia 32; Ponte Buggianese 30; Le Mura Lucca 26; Firenze Academy e Pielle Livorno 22; Prato 18; Number8 Massa 16; Terni 14; Piombino e Senigallia 12; Umbertide 10; San Giovanni Valdarno e Costone Siena 8; Orvieto 6; Pontedera 2. La formula prevede i playoff per le prime sei e i playout per le ultime quattro.

ma.mu.