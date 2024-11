Basket: la squadra di coach Rossetti riscatta alla grande la sconfitta con Brescia della prima giornata. Suljanovic e Deme trascinatori. Next Gen Cup: la Unahotels asfalta Trieste

TRIESTE

64

UNAHOTELS

102

TRIESTE: Colussi, Di Rienzo 10, Choeunkam 5, Cinquepalmi, Facchin 2, Obljubech 6, Degrassi, Cossutta, Guerrieri 11, Martucci 13, Muller 15, Paiano 2. All.: Comuzzo.

UNAHOTELS: Lusetti F. 4, Selva 1, Carboni 2, Bonaretti 6, Bardelli 2, Suljanovic 28, Mainini 4, Lusetti L. 13, Emokhare 4, Deme 19, Manfredotti 16, Samb 3. All.: Rossetti.

Parziali: 22-13, 32-44, 51-71.

Seconda giornata di Next Gen Cup da urlo per l’Under 19 di coach Rossetti che asfalta Trieste e si riprende alla grande dalla sconfitta beffarda dell’esordio contro Brescia. I baby biancorossi partono male, ma piazzano un secondo quarto da antologia trascinati da Imran Suljanovic (nella foto) e Deme (per lui doppia-doppia con 19 punti e 12 rimbalzi), ribaltando le sorti dell’incontro già prima dell’intervallo con un parziale di 31-10 che parla da solo. Per il talento austriaco alla fine si contano 28 punti a referto con percentuali di tutto rispetto (4/9 da 2, 5/9 da 3, 5/5 ai liberi) e 33 di valutazione, la più alta fra le fila reggiana. Nella ripresa, la Unahotels allunga ulteriormente incamerando punti potenzialmente preziosi in caso di arrivo a pari punti con la classifica avulsa, dando spazio a tutti gli effettivi per gestire al meglio le energie in questa quattro giorni varesotta.

Nella prima giornata contro Brescia, i biancorossi erano andati sotto nel secondo quarto fino al -15 (43-28 al 17’), per poi rimontare e giocarsi il tutto per tutto nel finale. Si arriva all’ultimo minuto sul 70-69 per i bresciani: Pinza fa 2/2 ai liberi poi Deme sbaglia il tiro per mandare il match ai supplementari.

Unahotels: Lusetti F., Selva 2, Carboni 2, Bonaretti 14, Bardelli, Suljanovic 14, Mainini 3, Lusetti L. 5, Emokhare 2, Deme 13, Manfredotti 10, Samb 12. All. Rossetti.

Oggi alle 17.30 la Unahotels sfida Treviso.

Cesare Corbelli