Basket: la unahotels nelle final eight sfiderà tortona. Vittoria imponente per l’Under 19

Vittoria da schiacciasassi nel posticipo della quarta giornata di ritorno per l’Under 19 che si impone 102 a 63 sul campo dello Stars Bologna, issandosi al quarto posto in classifica. I boys di coach Rossetti prendono gradualmente il largo (19-29, 40-54, 51-72) e poi dilagano nel finale grazie alle ottime percentuali al tiro (32/58 da 2, 9/21 da 3) e il dominio sotto le plance (60-34 il computo dei rimbalzi a favore dei biancorossi). Unahotels: Lusetti F. 2, Selva 5, Bonaretti 9, Suljanovic 22, Yadde n.e., Mainini 4, Lusetti L. 12, Emokhare 12, Deme 11, Manfredotti L. 17, Manfredotti A. 3. Abreu 5. All.: Rossetti.

Nel frattempo è stato definito il calendario delle Final-Eight della Next Gen Cup, in programma da venerdì 21 a domenica 23 febbraio al PalaLeonessa di Brescia. La Unahotels, quarta nel girone eliminatorio, affronterà Tortona (prima dell’altro gruppo) nei quarti di finale in programma venerdì alle 16. In caso di passaggio del turno, la Reggio giocherà la semifinale contro la vincente fra Trento e Brescia.