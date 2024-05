Basket - L’iniziativa benefica

Simpatica e graditissima donazione del Bcl al reparto di pediatria dell’ospedale "San Luca", diretto dalla dottoressa Angelina Vaccaro, a seguito dell’evento "Teddy Bear Toss", organizzato nell’aprile scorso, in occasione di una partita della prima squadra al "Palatagliate". A consegnare le scatole piene di splendidi pupazzi (foto) è stata un’ampia delegazione del Bcl, formata dai rappresentanti della società: il presidente Matteo Benigni, i vicepresidenti Ugo Donati e Umberto Vangelisti, il presidente del Bcl-Lab Guglielmo Menchetti e il capitano della prima squadra Andrea Barsanti, accompagnato da alcuni compagni di squadra. Un gesto che è nato con spontaneità e naturalezza: sia Bcl che il reparto di pediatria si adoperano perché i bambini e i ragazzi crescano forti e in salute. Ad accoglierli il direttore dell’ospedale, dottor Spartaco Mencaroni, la direttrice di Pediatria e altri componenti dell’équipe, tra cui un altro medico, Laura Biancalani e la coordinatrice infermieristica Monica Di Ricco.

Mencaroni e Vaccaro hanno, quindi, ringraziato i dirigenti e i giocatori della società per la grande sensibilità dimostrata, visto che la loro iniziativa contribuirà sicuramente a rendere più gioiosi e colorati gli ambienti del reparto e a dare un tocco di allegria ai bambini che devono trascorrere alcuni giorni o anche solo qualche ora, in ospedale. Donazioni come questa aiutano, infatti, a rendere più tollerabile la degenza dei più piccoli.