La Libertas crolla in gara-4: Faenza si impone 61-56

Faenza, 12 maggio 2024 - Servirà gara-5 per stabilire chi tra Libertas e Faenza potrà proseguire la sua corsa playoff. In gara-4 gli amaranto devono arrendersi nell’ultimo quarto ai Blacks, usciti vittoriosi dal PalaCattani 61-56. Fallito quindi il match point a disposizione degli uomini di Andreazza per chiudere la serie dopo il blitz esterno di gara-3. Tutto rimandato quindi a mercoledì sera, al PalaMacchia di Livorno, per una gara-5 da brividi, da dentro o fuori.

STARTING FIVE

LL: Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Fantoni (all. Andreazza)

FA: Siberna, Papa, Pastore, Begarin, Poggi (all. Garelli)

1QT (15-12)

Il match si sblocca dai liberi. 1/2 per Fantoni dalla lunetta porta avanti la LL (0-1). Sul ribaltamento Begarin comincia a farsi notare in area con quattro punti di fila (4-1). Bel movimento col piede perno spalle a canestro e la LL col suo capitano, Fantoni, trova i primi punti su azione (4-3). Cicca il piazzato ma non il rimbalzo Poggi, e il sostituto del titolare Poletti appoggia al vetro la palla del 6-3. La prima tripla di serata se la prende Amos Ricci, con la LL che trova il pareggio a metà tempino (6-6). Libertas che trova il vantaggio sempre dalla lunetta, ancora con Fantoni (6-9). Floater al centro dell’area vincente di Galassi per Faenza all’ottavo, 2/2 di Poggi dalla lunetta e Faenza che si riporta avanti 11-10. Jumper esiziale di Poggi che vale un possesso pieno di vantaggio per i padroni di casa (13-10). Risponde subito Bargnesi in penetrazione entrati nell’ultimo minuto della frazione (13-12). Poi timbra il cartellino anche Vico dal mid range (15-12).

2QT (34-32)

Biglia di Vico per Poggi che appoggia i punti 8-9 della sua partita sin qui, in apertura di quarto, con Faenza che trova il massimo vantaggio di serata (17-12). Coach Andreazza è costretto a spendere il primo time out a disposizione. Menomale che Fantoni sembra in palla e in partita, forte e solido a rimbalzo (17-14). Ma Seba Vico non perdona dalla media distanza, con un tiro velenoso (19-14). Lo stesso Vico arma il braccio e dall’angolo spara la bomba del +8 (22-14). Contropiede mortifero di Faenza che con Begarin piazza l’allungo del +10 che fa malissimo alla Libertas (24-14). Grandissima la risposta della Libertas che con Fantoni in post basso attende l’apertura dell’angolo per dare la palla a Williams che punisce dal perimetro (24-17). Dal palleggio e da 9 metri Galassi sfodera la tripla centrale di pura personalità per il nuovo +10 Faenza (27-17). Ancora, la Libertas risponde pan per focaccia con la bomba di Allinei (27-20). Si infiamma il PalaCattani dopo la tripla in transizione di Galassi, pienamente in ritmo ormai (30-20). Tozzi tiene incollati i suoi alla partita con un canestro in area fondamentale (34-26), entrando nell’ultimo minuto prima dell’intervallo lungo. Fantoni viaggia al 19’ in doppia cifra dopo il 2/2 dalla lunetta. E con la tripla di Bargnesi in uscita dai blocchi, si compie il break di 0-7 della LL (34-31). Punteggio all’intervallo lungo 34-32 Faenza.

3QT (49-48)

Trova subito l’aggancio la Libertas con la penetrazione di Williams ad allungare il parziale di 0-10 tra il secondo e terzo quarto (34-34). Begarin replica appoggiando la palla al vetro (36-34). Insacca la tripla Tozzi del vantaggio LL di cortomuso (36-37). Petrucci sblocca Faenza e gli uomini di Garelli tornano avanti (40-39) al 27esimo. Allegra dormita della difesa faentina e Fratto ringrazia per il nuovo controsorpasso (40-41). Pesantissima la tripla centrale di Papa al 28esimo per Faenza, battezzata (male) dalla difesa LL (45-42). Immediata la risposta della Libertas, con un canestro tanto bello quanto difficile del classe 2004 Allinei (45-44). Galassi confezione il contropiede perfetto dei Blacks dopo la mancanza di dialogo tra Fratto e Ricci in attacco (48-44). Ma ancora, Allinei risponde con un’altra perla dalla media (48-46). Punteggio alla mezz’ora 49-48 Faenza.

4QT (61-56)

Solo canestri pesanti per Papa, il lungo Faenza inaugura il quarto quarto con la seconda tripla centrale che vale il +4 (52-48). Per poi ripetersi ancora, con la stessa dinamica, al 34’: Blacks avanti 55-48, e time out Andreazza. La reazione arriva da Tozzi, col primo canestro di frazione per la LL che arriva al 35’ (55-50). Finalmente arriva Amos Ricci con la tripla del -4 a suonare la carica ai suoi (57-53). Duro colpo per la Libertas che al 38’ perde il suo capitano Fantoni per sopraggiunto limite di falli, al suo posto Fratto. Petrucci dalla lunetta va 2/2 e con meno di due minuti da giocare i Blacks sono avanti 61-53. Ricci segna la tripla del 61-56 con 13 secondi sul cronometro, ma non basta.

Servirà gara-5 per decidere chi tra Libertas e Faenza strapperà il pass per le semifinali.