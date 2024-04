Basket maschile - "B". Olivieri: "Bcl, crediamoci"

E’ arrivato il redde rationem. Oggi, alle 18, al "Palatagliate", Basketball Club Lucca, al gran completo, affronta College Borgomanero per l’ultima giornata dei play-off "Silver". Al termine della gara, se vinta, bisognerà attendere notizie dal match tra Spezia e Gallarate per sapere se i biancorossi avranno centrato la seconda posizione che qualifica alla poule promozione per la "B" nazionale. Quello che adesso conterà davvero sarà la carica emotiva, il giusto approccio, la cosiddetta "fame" di vittoria che – siamo sicuri – tutti i giocatori e lo staff avranno, sostenuti dal pubblico delle grandi occasioni.

Purtroppo, però, BCL non è padrone del proprio destino. Battere i piemontesi, reduci da tre ko di fila, non sarà sufficiente, se i liguri dovessero superare Gallarate che, però, ha ancora una piccola speranza di rientrare nel giro qualificazione. Se Spezia perde, basta che Barsanti e compagni vincano contro Borgomanero con qualsiasi punteggio. Poi le combinazioni potrebbero essere, in teoria, molte, come già anticipato nell’edizione di ieri.

Dieci partite vinte in casa su 14 giocate per i biancorossi, 6 quelle vinte in trasferta su 14 per il College; 81 i punti segnati dai ragazzi di Olivieri, contro gli 85 degli ospiti; ma solo 73 subiti contro gli 86 di Borgomanero. Poi, come detto sopra, la differenza la farà la motivazione. Tutte situazioni che coach Olivieri, insieme a Giuntoli e Pizzolante, conoscono perfettamente; tanto da ribadirle, da parte del coach, direttamente anche nella sua solita analisi prima della sfida.

"Una partita che ci deve dare la motivazione per chiudere la stagione regolare – ha affermato Olivieri – , regalando al nostro pubblico una vittoria. Siamo consapevoli del fatto che i due punti non ci garantiranno la possibilità di accedere ai play-off".

"Comunque – ha aggiunto il coach – siamo focalizzati su noi stessi e su ciò che possiamo controllare. Anche perché College è una squadra molto ostica per noi. Fanno del gioco in campo aperto e della fisicità le loro armi migliori. E noi, in stagione, abbiamo sempre sofferto squadre con queste caratteristiche. Ma Bcl vuole offrire ai tifosi e alla città una prestazione di alto livello".

Massimo Stefanini