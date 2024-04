Basket maschile - "C". Bama, cambia l’avversario

Cambia la classifica del girone del Bama Altopascio della poule salvezza, chiamata "qualificazione": non sarà più il Monsummano l’avversaria nei play-out per rimanere in serie "C", ma diventa Bottegone Pistoia.

La clamorosa novità è emersa dalle decisioni del giudice unico sportivo in merito al ritardato pagamento della quinta rata delle tasse federali da parte di Cus Pisa e Bottegone: entrambe hanno ricevuto tre punti di penalizzazione. I pisani e i pistoiesi erano a quota 10 e scendono a 7.

Quindi la classifica del gironcino diventa questa: Pallacanestro Livorno 20; Fides Montevarchi 16; Us Livorno 14; Monsummano 8; Cus Pisa e Bottegone 7; Fucecchio 6. Per gli scontri diretti Cus Pisa è quinto e Bottegone sesto. Bama Altopascio, quinto dell’altro raggruppamento, incontra i pistoiesi, sesti. Tutte le società interessate sono state informate da Maurizio Fabbri, responsabile ufficio gare regionali.

Non cambia, invece, il calendario. Soltanto l’avversario. Si comincia domenica prossima, 21 aprile, con gara uno di una serie che si svolgerà al meglio delle cinque sfide. Le prime due si svolgeranno a Ponte Buggianese: domenica alle 18 e giovedì 25 aprile (che è giornata festiva, in quanto in tutta Italia si celebra la Liberazione). Anche in questo caso dovrebbero essere le 18 l’orario stabilito per la palla a due. Poi ci si sposterà di pochi chilometri, sempre in Valdinievole, dove, in teoria, sono previste due gare sul parquet di Bottegone, squadra che ha molti giovani del vivaio del team di "A1" e che anni fa era arrivata in categorie ancora più elevate.

Gara cinque, decisiva, come spareggio, sarebbe, comunque, in casa della franchigia rosablu del presidente Sergio Guidi che dovrà affrontare questi spareggi senza capitan Bini Enabulele infortunato.

Altro aspetto che cambia è il fatto che, con Monsummano, non ci sarebbe stato il fattore campo, visto che anche i termali giocano le partite interne al "Palapertini", dopo il cedimento, tempo fa, di una parete del "Palacardelli", il loro impianto. Il presidente Guidi lo aveva già ribattezzato derby degli emigranti. Ricordiamo, inoltre, che, con questa formula astrusa, chi perde la serie retrocede; ma chi vince non è ancora salvo e dovrà sostenere ulteriori spareggi.

Ecco perché sarebbe stato fondamentale salvarsi nella prima fase, dove la Traversi band ha gettato alle ortiche diversi match-point: con Carrara e con Pontedera in primis.

Adesso bisognerà sbagliare meno possibile per evitare quella che sarebbe la prima retrocessione sul campo della storia rosablu.

Massimo Stefanini