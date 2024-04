Basket maschile Serie B Interregionale. Computer Gross contro Pavia. E l’Abc cerca il pass salvezza

Si iniziano ad accendere le luci al Pala Sammontana di Empoli, dove l’Use Computer Gross sarà impegnato domani alle 18 contro Pavia. Ultima partita del girone dei Play-in Gold della seconda fase, dove i biancorossi sono già sicuri di chiudere al secondo posto. Un piazzamento importante che sulla carta garantirebbe all’Use Computer Gross di trovare nei successivi play-off una squadra quantomeno più abbordabile. Ma prima di arrivare a questo c’è da pensare al presente e gli empolesi sono chiamati a rispondere presente contro una squadra sicuramente di valore che all’andata diede molto filo da torcere: il confronto si chiuse sul 75-78 in favore dell’Use. Durante le gare in trasferta, in questa seconda fase, i lombardi non sono mai riusciti ad ottenere una vittoria. Al contrario, capitan Sesoldi e compagni, sono crollati soltanto a Saronno.

Cambia l’orario, ma non il giorno. Domani alle 20.30 toccherà poi all’Abc Castelfiorentino scendere in campo, e lo farà al Pala958 di Corneliano d’Alba per affrontare l’Acqua San Bernardo Campus. Per i gialloblù valdelsani si tratta dell’ultimo impegno del girone play-out, in palio ci sono punti fondamentali per provare a strappare il pass salvezza.

Il Castelfiorentino arriva dalla buona vittoria al Pala Betti contro Oleggio che ha certificato il settimo sigillo consecutivo in casa, adesso i gialloblù arrivano a giocarsi tutto sul campo del fanalino di coda: sconfitto in ben sei delle sette partite disputate fino a questo momento. All’andata però, giusto ricordarlo, i piemontesi non diedero vita facile ai valdelsani, che dovettero faticare per ottenere un successo di soli tre punti all’interno delle proprie mura amiche. Anche il coach Manetti si è soffermato sull’importanza della gara ricordando l’ultimo successo ottenuto della sua squadra. "Contro Oleggio dovevamo vincere e ci siamo riusciti, nonostante una prima parte di gara un po’ contratta, grazie soprattutto alla fase offensiva, mentre difensivamente è mancato qualcosa - commenta coach Manetti -. E adesso andiamo a giocarci la salvezza diretta contro Campus".