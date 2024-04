Basket Nei playoff della “Divisione regionale 1“ Legends, game over Fiorani: "Fare di più era impossibile"

"Alla fine non ce la facevamo più. La partita l’abbiamo giocata al massimo di come avremmo potuto fare noi, avremmo potuto vincere, ma loro hanno tirato molto dalla distanza e hanno trovato buoni canestri". Così Antonio Fiorani (nella foto), coach dei Carrara Legends, spiega l’ultima partita della stagione dei gialloviola, quella persa di gara due del primo turno playoff, giocata tra le mura amiche della Dogali contro Rosignano e che ha sancito l’eliminazione dei carraresi che già avevano perso gara uno in riva degli Etruschi. "Per tutto il campionato abbiamo cercato di mascherare quello che abbiamo potuto, ma i miracoli non vengono sempre – continua Fiorani alludendo alle pesanti assenze di Fontanelli e Falconi che praticamente hanno caratterizzato tutta la stagione –. Comunque è stato un campionato positivo, resta qualche rammarico per alcune partite che avremmo potuto vincere, ma anche la fortuna per qualche partita che ci è andata bene e che abbiamo vinta, ma alla fine di un campionato tutto si bilancia. Non siamo mai riusciti a mettere in campo la formazione migliore e abbiamo continuato a gestire un campionato di categoria superiore con le modalità di un campionato inferiore, con pochi allenamenti dovuti a impegni di lavoro. Fare di più sarebbe stato impossibile. Positivo è stato anche l’arrivo di Borghini che ha dato quello che poteva dare".

ma.mu.