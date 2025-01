Basket Nel campionato di B è a metà classifica. Number 8 eliminata in semifinale di Coppa dal Ponte Buggianese

Posizione di centro classifica per la Medicina Unica Number 8 di Massa, la squadra femminile di basket che milita nel campionato interregionale di serie B. La squadra di coach Fabrizio Sturlese è arrivata alla pausa natalizia con 10 punti che valgono il 9° posto in classifica. Nelle prime 12 giornate le bianconere hanno ottenuto 5 successi e 7 sconfitte, 690 i punti realizzati e 707 quelli subiti. Classifica: Perugia 26; Ponte Buggianese 22; Firenze Academy 20; Le Mura Lucca 18; Pielle Livorno 16; Senigallia e Prato 12; Umbertide, Mu Number 8 Massa e Piombino 10; Terni 8; Orvieto e Costone Siena 6; San Giovanni Valdarno 4; Pontedera 2. Intanto, nella pausa, la squadra ha giocato a Fucecchio la semifinale di Coppa Toscana contro la Nico Basket di Ponte Buggianese (seconda forza del campionato). Le apuane sono state sconfitte 54-72 dalla formazione pistoiese che poi ha vinto la coppa imponendosi nella finale contro Le Mura Lucca. Per la Number 8 il campionato riprenderà martedì 8 gennaio con la trasferta di Prato.

ma.mu.