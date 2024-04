Basket Nella “Divisione regionale 2“. Turno da dimenticare per la Pontremolese. Genova troppo forte

My Genova

70

Polisportiva Pontremoli

44

MY BASKET GENOVA B: De Michele 14, Capittini 13, Posocco 12, Allegri 6, Carignano 4, Tavanti 7, Notari 7, Zambrano 6, Devoto 3, Ferro. All.: Provera.

POLISPORTIVA PONTREMOLESE: Ulivi 9, Longinotti 9, Montano, Carlotti Gabriele, Fenucci 2, Filippi 11, Carlotti Francesca 3, Reggiani Matteo 6, Reggiani Marco, Coduri 4, Bardini. All.: Novelli.

Arbitri: Emmanuele e Vozzella.

Parziali: 17-11; 17-6; 23-8; 13-19.

GENOVA – Reduci da due vittorie consecutive, i ragazzi del presidente Ferdani subiscono un brusco stop, questa volta ad opera del My Basket “B“, nella penultima gara del girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. Una partita mai in discussione che ha visto i genovesi condurre agevolmente l’incontro fin dalle prime battute. Avvio di gara tutto sommato equilibrato fra le due formazioni che si affrontano ad armi pari, poi però nei due tempini di mezzo a Ulivi e compagni si spegne letteralmente la luce e, complici le innumerevoli palle perse e la maggior fisicità degli avversari, sprofondano a -32 al suono del terzo gong.

Partita ampiamente conclusa in anticipo con coach Novelli che dà spazio ai giovanissimi bravi nel riuscire a mettere insieme energie per aggiudicarsi l’ultima frazione e a rendere meno amaro il passivo. Prossimo appuntamento, ancora in trasferta, domenica 21 aprile, contro l’About Basketball Genova.

Nella foto, Pietro Montano