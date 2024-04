Basket Nella gara 2 dei playoff della “Divisione 1“ Legends costretti a battere il Rosignano per andare alla bella

Legends in campo (questa sera, Dogali, ore 21, porte socchiuse) per la gara 2 dei playoff del primo turno della Divisione regionale 1. E per la quarta volta in questo campionato, i gialloviola, incontrano il Rosignano (sponda Sei Rose). I precedenti complessivi di questa stagione pendono a favore dei livornesi che a casa loro si sono imposti (66-59) nel girone di ritorno della regular season e in gara 1 dei playoff (76-65) mentre i carraresi sperano di ripetere la gara del girone di andata di campionato, quando alla Dogali vinsero 75-66 con i livornesi che erano in vetta alla classifica.

"Giocheremo e cercheremo di vincere perché ripeto, in questo campionato non ci sono grandi differenze tra le squadre e in ogni partita è possibile qualsiasi risultato – dice coach Antonio Fiorani (nella foto) – il Rosignano ha buoni giocatori, ma noi faremo di tutto per andare alla bella e giocarci tutto in quella gara".

Questa sera ai Legends basterebbe solo vincere perchè la eventuale differenza canestri (al momento -9) non è presa in considerazione. Sulla sconfitta di domenica scorsa a Rosignano, Fiorani non cerca alibi: "Hanno preso un vantaggio iniziale e lo hanno mantenuto fino al termine. In un paio di occasioni siamo arrivati a -6, ma poi ci hanno subito cacciato indietro e noi non siamo mai riusciti a recuperare completamente".

ma.mu.