BASKET. Niente playoff per l’Etrusca

L’Etrusca Basket San Miniato dice addio ai play-off promozione. Il sogno di centrare il sesto piazzamento utile per accedere a quest’ultima fase sfuma sul parquet di Pavia che si impone 67-54. Intanto la Virtus Siena vince a Casal Monferrato e vola a quota 12 punti con 4 di lunghezze sui sanminiatesi aggiudicandosi il pass alla fase successiva quando resta un solo turno in calendario. Quindi la matematica esclude i biancorossi dai play-off che non era un obiettivo della società (era mantenere la categoria con un team molto giovane), ma vista l’ottima stagione disputata sia nella "regoular season" che in diverse gare della fase Gold-in c’era tutto il diritto di sognare in grande. I ragazzi di coach Martelloni non riescono a bissare la vittoria dell’andata, troppo ostico Pavia che conduce con sicurezza: la prima parte della gara si chiude 43-29, 12 punti di svantaggio incassati nel primo quarto, 2 nella frazione successiva. Nella seconda parte del match grande prova di orgoglio di Bellachioma, Ndour e Capozio che spingono i compagni verso la rimonta, ma non basta a ridurre il divario iniziale.