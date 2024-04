Basket. Orgoglio Pfv,. Valdarno battuta. Vince il Versilia

Doppio successo per le nostre squadre impegnate nei playoff di Serie C femminile e Terza Divisione maschile. Nella prima di ritorno del gironcino valido per seconda fase del campionato di serie C, si registra un bello scatto d’orgoglio per la Sei Versilia Pfv, che alle Zappelli ha battuto la capolista Valdarno interrompendo un filotto negativo di quattro partite tra stagione regolare e playoff (due delle quali proprio contro Valdarno): 52-34 il punteggio finale in favore delle viareggine, che difendono il terzo posto salendo a +4 su Porcari battuto da Prato. Classifica: Valdarno 14, Prato 14, Pfv 8, Porcari 4.

In Terza Divisione, dopo il ko nella 1ª giornata dei playoff, il Versilia si riscatta alla grande superando nettamente Arcidosso alle Tommasi. Partita mai in discussione, con i neroarancio bravi a partire col piede giusto e a non dare mai la possibilità agli avversari di rimettere le mani sulla partita: 58-40 alla sirena e prima vittoria nella seconda fase.