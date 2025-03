Basket Play In Out. Mens Sana, Jokic:: "Contro il Campus daremo tutto»

La Mens Sana ha ripreso ieri sera la preparazione al PalaEstra in vista dell’impegno di sabato alle 18 a Varese contro i giovani del Campus, seconda squadra della società varesina che milita in A1. Sarà una partita particolare per due biancoverdi che proprio a Varese sono cresciuti. Il primo, Nikola Ivanaj, ci è anche nato mentre il secondo, Balsa Jokic (foto), ha militato nel settore giovanile dei lombardi fin dalla tenera età.

"Siamo molto contenti del successo su Don Bosco Crocetta – ha detto il numero 44 tornando sul successo di domenica scorsa – volevamo vincere e lo abbiamo fatto e poi volevamo ribaltare il -8 dell’andata e ci siamo riusciti. La nostra grande attitudine difensiva è stata decisiva per il successo". Quella di domenica è stata la sesta vittoria di fila.

"Ci stiamo avvicinando alla fine del campionato – prosegue il lungo montenegrino –. Ne mancano ancora cinque e dobbiamo restare concentrati e attenti fin dalla prossima partita di Varese senza dare niente per scontato. Siamo vicini al nostro obiettivo, ovvero la salvezza diretta ma cinque giornate da giocare sono troppe per potersi distrare".

In vista della sfida di sabato l’obiettivo di coach Betti è recuperare almeno per qualche minuto Prosek che ha saltato le sfide contro Genova e Crocetta per l’infortunio alla mano nel finale a Collegno. Passando al settore giovanile, vittoria in Coppa Toscana della Under17 Eccellenza contro Lucca. "Una buona partita che ci ha visto sempre in vantaggio contro una squadra completa e ben preparata", ha detto coach Binella (88-78 finale).

