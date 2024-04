Basket, Playout. La Virtus è in salvo. Ultima gara con L’Aquila

Una sconfitta ininfluente per la Virtus Civitanova che ha conquistato la salvezza, tutt’altro discorso per Grottaferrata che doveva vincere per continuare a sperare. In quel match la Virtus non ha potuto contare su Arienti, fermato dalla febbre, e su Vallasciani che in settimana non si è potuto allenare per qualche dolore. Inoltre coach Schiavi ha dato spazio ai giovani e i ragazzi non hanno fatto male. Gli stessi risultati del secondo e terzo parziale (43-42 56-59) stanno a dimostrare che la Virtus ha dato filo da tocere agli avversari. "Siamo partiti bene – ha detto il dg Marco Pallotti – e siamo rimasti in partita, i ragazzi si sono disimpegnati in modo egregio, nell’ultimo parziale la differenza è stata fatta dalle diverse motivazioni". Domenica ci sarà l’ultimo atto dei playout con la Virtus che riceverà la visita de L’Aquila in una partita che mette in palio il primo posto dei playout tra squadre appaiate a quota 16.