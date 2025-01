Basket pool. Smeg match sponsor domani al PalaBigi

Nuovo ingresso nel Basket Pool: si tratta della Smeg, azienda che realizza elettrodomestici ad alte prestazioni. Un’eccellenza che si unisce a un’altra grande realtà, la Pallacanestro Reggiana, "fiera di supportare una realtà che, come lei, unisce tradizione, eccellenza e innovazione".

Smeg sarà match sponsor della sfida di domani contro la Virtus Bologna e collaborerà con il Charity Partner, Avis Reggio Emilia, nell’ambito del progetto We Care, promuovendo la cultura della donazione di sangue. Il 31 gennaio si svolgerà un evento allo Smeg Store di Reggio (via Gramsci, 5M), al quale saranno presenti alcuni atleti biancorossi. Per l’occasione verrà allestito un corner Avis che garantirà ai tifosi che si registreranno per prenotare la donazione uno sconto sui prodotti acquistabili allo Smeg Store.