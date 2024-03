Basket. Selezioni granata ancora a segno. Sorride la formazione under 20

Arrivano altre quattro vittorie nella settimana delle giovanili Despar 4 Torri Ferrara, che proseguono nel loro momento positivo. La corsa al Trofeo Emilia-Romagna inizia con un successo per l’U19 Gold, che nonostante l’assenza di Telloli, mostra grande solidità difensiva contro la Salus Bologna. Dopo un primo periodo difficile, in cui agli ospiti è concessa qualche libertà offensiva di troppo, i granata si compattano. Milosavljevic lotta sotto i tabelloni contro i lunghi avversari, strappando 16 rimbalzi, e tutti gli effettivi vanno a referto. Ancora una volta è il terzo periodo che vede la 4 Torri dare la spallata con un parziale di 20-12: i ferraresi sono lucidi anche nel finale e respingono i

tentativi di rimonta ospiti, concedendo solamente 9 punti e portando a casa la vittoria 63-55. Non si ferma invece la corsa della lanciatissima U20 Silver. A Lugo i granata approcciano la partita con leggerezza, e pur con pessime percentuali al tiro chiudono 14-16 il primo periodo.

Il ritmo e l’intensità arrivano nei due quarti successivi, e la Despar vola sul +25: quando sembra ormai fatta, Lugo trova quattro canestri consecutivi e approfitta di un calo drastico degli ospiti. Ma la 4 Torri si ricompatta in tempo e chiude la partita in controllo 62-79, pur con una prova non esaltante.