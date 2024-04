Basket Serie A2. Chiusi espugna. Casale e centra il girone salvezza

MONFERRATO

CHIUSI

99

MONFERRATO: Romano, Kelly 12, Bertaina, Castellino, Martinoni, Fantoma 9, Baj, Pepper 18, Pianegonda 8, Kadjividi 6, Fall 14, Calzavara 21. Allenatore Cova.

CHIUSI: Tilghman 16, Zani, Dellosto 6, Visintin 4, Chapelli, Stefanini 11, Bozzetto 6, Jerkovic 13, Raffaelli 12, Heinonen 17, Possamai 14. Allenatore Bassi.

Arbitri: Radaelli, Boscolo, Foti.

Parziali: 24-21, 50-49, 70-75.

CASALE M. – La San Giobbe Chiusi espugna Casale Monferrato (99-88) e si guadagna la possibilità di giocare il girone salvezza. Fondamentale la contemporanea sconfitta di Orzinuovi ad Agrigento per evitare l’ultimo posto e la retrocessione diretta. Dal 5 maggio al 9 giugno sarà una specie di corrida (dieci partite) in un girone che comprenderà la stessa Agrigento, Luiss Roma, Latina, Cento e Nardò, portandosi dietro i punti già conquistati finora. La sfida dell’ultima giornata della fase ad orologio si decide nel secondo tempo, dopo venti minuti di corri e tira a ritmi, e percentuali, molto alte. Un parziale di 8-0 vale il tentativo di fuga (53-61), il gioco da tre di Dellosto è ottimo per mantenere il gap (60-68), poi i Bulls allungano pure sul +11. Casale, che con la sconfitta sarebbe matematicamente retrocessa in B a prescindere dai risultati delle dirette concorrenti, prova il tutto per tutto e torna a -3 (72-75) in avvio di quarto periodo. Serve una scossa in casa biancorossa e arriva da capitan Bozzetto che piazza la tripla del +6, quindi il trio Heinonen, Raffaelli, Visintin apre il margine (78-87). I punti della sicurezza arrivano da Tilghman, prima con una tripla poi con due liberi. Non resta che attendere il finale di Orzinuovi e celebrare una sorta di mezzo miracolo, per come si era messa ad un certo punto della stagione. Adesso la rincorsa è su Nardò per provare a completarlo.