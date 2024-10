Basket serie a2. Coach Spiro Leka torna in pista: allenerà a Pesaro

A distanza di un anno e sette mesi dal fallimento del Kleb, e dopo un’esperienza oltreoceano nel coaching staff della Columbus University, torna in pista Spiro Leka, che da oggi sarà ufficialmente il nuovo allenatore della Vuelle Pesaro, in Serie A2. Il tecnico albanese, che compirà 60 anni il prossimo gennaio, subentra a Pino Sacripanti, dimessosi nei giorni scorsi dalla panchina pesarese per motivi strettamente personali. Leka torna quindi ad allenare in Italia ed in A2 dopo la parentesi quinquennale a Ferrara, nella quale ha raccolto buoni risultati sotto la presidenza D’Auria; nell’ultimo anno targato Kleb, con un gruppo partito tra lo scetticismo generale e uno dei budget più ridotti dell’intera lega, era in piena corsa per la salvezza prima del tragico naufragio della società ai primi di marzo del 2023, che portò al fallimento della gestione Miozzi e alla conseguente esclusione dal campionato. Per Leka non è la prima esperienza sulla panchina di Pesaro: dal 2010 al 2013 è stato infatti allenatore delle giovanili, dal 2013 al 2017 vice in Serie A e nella stagione 2017/18 addirittura capo allenatore per ventitré partite in massima serie, con un bilancio di cinque vittorie e diciotto sconfitte. Sulle sponde dell’Adriatico ritroverà Danilo Petrovic, anche lui ex Kleb Basket, acquistato quest’estate dalla Vuelle: ieri sera Leka ha assistito al match che Pesaro ha giocato a Forlì.

j.c.