Basket Serie A2. Comincia domani il girone salvezza. Chiusi alla finestra

Domani prende il via il girone salvezza con le prime due partite, Cento – Latina (alle 18) e Nardò – Agrigento (alle 20,30). Per la San Giobbe Chiusi c’è ancora da attendere fino a mercoledì, quando scenderà in campo a Latina per la seconda giornata, mentre la sfida con la Luiss che avrebbe dovuto aprire i battenti sarà recuperata mercoledì 22 maggio per l’indisponibilità dell’Estra Forum che ospita le finali nazionali del campionato Under 19 Eccellenza. Si parte, dunque, con un mese di fuoco per stabilire le ultime quattro retrocessioni dopo quelle di Monferrato e Orzinuovi. Un girone di sei squadre, sfide di andata e ritorno, portandosi dietro i punti conquistati finora. La classifica di partenza è la seguente: Cento 30, Nardò 26, Chiusi 22, Luiss Roma 18, Agrigento 16, Latina 14. Tra squadre provenienti dallo stesso girone (quindi per Chiusi, con Cento e Nardò) in caso di parità varranno i confronti diretti, sia della prima fase sia di quella che sta per iniziare; tra squadre provenienti da gironi diversi varrà la differenza canestri. Classifica alla mano, la lotta per i primi due posti sembra riservata alle tre squadre del Rosso, mentre per le tre del Verde servirà un’impresa titanica.