Basket Serie A2 femminile. Giussano, brutto ko. La coach si dimette

Brutte notizie in casa Giussano. La squadra ha perso a Cagliari 40-37 e coach Moky Stazzonelli ha dato le dimissioni, inspiegabilmente accettate senza battere ciglio. Il progetto di vedere le giovani crescere con un’allenatrice validissima e preparata è stato in fretta accantonato e si volta pagina. A commentare la pessima gara disputata dalle foxes in Sardegna ci pensa il vice allenatore, Dario Aramini: "È stata una bruttissima partita giocata da entrambe le parti – spiega –, nessuno è riuscito a trovare un buon ritmo e il feeling con il canestro. In difesa non siamo andati male, mettendo una certa continuità, il problema è che in attacco si è trattato di una giornata più che storta. Le percentuali basse al tiro nascono dal fatto che non siamo riusciti a costruire delle azioni decenti. Abbiamo la lunga polacca Magdalena Szajtauer che è 1.96 e pur non essendo una star può rendersi pericolosa facendo valere la sua altezza e un buon potenziale offensivo, ma non l’abbiamo mai innescata. Ilaria Bernardi, che era reduce da due ottimi incontri, ha avuto subito problemi di falli e non ha dato il suo consueto apporto".

A pagare la cauzione per tutti è stata Moky Stazzonelli, che non ha avuto il tempo per svolgere bene il suo lavoro sulle giovani scelte da lei quest’estate. La società con uno scarno comunicato ha ringraziato l’allenatrice nativa di Ostia, ma non ha fatto nulla per farla recedere dai suoi propositi. "Le dimissioni di Moky sono arrivate come un fulmine a ciel sereno – dice sempre Aramini, factotum della società brianzola – per ora i risultati sul campo parlano di una sola vittoria su cinque partite, dobbiamo crescere ma sarà difficile trovare un sostituto che prenda il posto di Stazzonelli".