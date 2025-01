Basket serie A2: in casa con la capolista e la Scaligera, fuori con il fanalino Assigeco. Conad, oggi iniziativa con Davis e Benvenuti. Sella, il destino in sette giorni: Rimini, Piacenza e Verona

Benedetto XIV, il futuro in nove giorni. Da oggi al 19 gennaio, con tre delicati impegni a cui prendere parte, la Sella si gioca una buona fetta di campionato. Prima la capolista Rimini a domicilio, poi lo scontro diretto a Piacenza, ultima a -4, nell’infrasettimanale, e infine Verona, nuovamente alla Baltur Arena. Il tutto, ad oggi, con due rotazioni in meno da sfruttare e una prolungata crisi di sconfitte a cui mettere un freno. La speranza è che Cento lo possa fare tra due giorni, stimolata nello sfidare la prima della classe, nonché la squadra più continua del girone d’andata e quella con il miglior record esterno di tutta la lega: otto vinte e una sola persa.

A Davis e compagni, il compito di sporcare un saldo quasi perfetto, seguendo le orme della Benedetto di Mecacci versione 22/23, l’ultima a battere i romagnoli tra le mura amiche, 81-69, il 16 ottobre del 2022 - con da una parte i 20 di Marks, che l’anno dopo approdò in Romagna, e dall’altra i 15 del centese Tassinari -, in quella che da lì a poco avrebbe preso le sembianze di una stagione storica per i biancorossi. Ma da quel giorno in poi, la bilancia degli incroci ha pesato tutta dalla parte dei romagnoli, che hanno conquistato tre dei successivi quattro incontri. Due dei quali al Flaminio, l’87-80 del gennaio 2023 e il più recente, l’80-77 dello scorso 6 novembre (17 Robinson e 14 Marini), più quello alla Baltur Arena, datato 7 gennaio di un anno fa, 89-78 con l’ex Marks e Johnson sugli scudi. Nel mezzo, il blitz centese del novembre 2022 (82-77), ma fu una vittoria di Pirro, visto il grave infortunio occorso a Benvenuti.

SUPERMERCATO CONAD.

Proprio il centro livornese, assieme a Stacy Davis, sarà presente oggi a partire dalle 17 all’inaugurazione del punto Merchandising della Benedetto XIV Sella Cento all’interno del supermercato Conad di via Loves. Un’occasione anche per presentare una promozione sui biglietti delle partite casalinghe contro Verona, Pesaro e Udine.

Giovanni Poggi