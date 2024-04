Basket Serie A2. La San Giobbe supera Trapani e spera nella salvezza

CHIUSI

79

TRAPANI

71

CHIUSI: Tilghman 18, Dellosto, Visintin 6, Chapelli 4, Stefanini 10, Bozzetto 4, Heinonen 10, Jerkovic 21, Raffaelli, Possamai 6. Allenatore Bassi.

TRAPANI: Notae 15, Horton 17, Alibegovic 11, Renzi 4, Imbrò 8, Mian 2, Pugliatti, Mollura, Gentile 8, Rodriguez 5, Pullazi 1. Allenatore Diana.

Arbitri: Bartoli, Almerigogna, Spessot.

Parziali: 17-15, 42-25, 62-43.

CHIUSI – Impresa della San Giobbe che sconfigge Trapani 79-71 e tiene apertissimo il discorso salvezza. Il destino si deciderà negli ultimi quaranta minuti, con i Bulls di scena a Casale Monferrato e Orzinuovi (che ieri ha battuto Latina) impegnata ad Agrigento: serve una vittoria insieme ad una sconfitta degli avversari. La vittoria a Casale, per i Bulls visti contro Trapani, non dovrebbe essere proibitiva. Autoritari fin dalla palla a due, trascinati da uno Jerkovic in serata smagliante, la squadra di Bassi comanda sui due lati del campo per larghi tratti della sfida, arrivando anche ad un vantaggio di diciannove lunghezze. E quando nel quarto periodo Trapani prova a dare corpo alla rimonta, Tilghman e compagni non si fanno prendere dal nervosismo. Chiusi parte bene (14-8), regge al primo tentativo siciliano di rientrare in contatto, poi piazza uno straordinario parziale di 25-10 che indirizza la partita. Dopo l’intervallo la sfida non cambia cliché: Bulls brillanti da tre punti, soprattutto con Jerkovic che piazza due triple micidiali per tenere a debita distanza gli avversari. Che sull’asse Notae-Horton provano a costruire la rimonta; Trapani arriva a -5 con la tripla di Imbrò (74-69) ma Tilghman replica con due liberi fondamentali (76-69). Sul possesso successivo Jerkovic, mvp della sfida, propizia il recupero che Tilghman converte nel cesto della sicurezza.