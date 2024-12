Basket Serie A2, si muove il mercato dei biancorossi. La guardia americana sta viaggiando a quasi 15 punti di media. Contatto con l’agente di Devoe, ex Orzinuovi. Cento pensa a lui per tagliare Henderson

Nelle giornate di avvicinamento alla partita contro Verona, mentre staff, squadra e dirigenza si preparano all’importante trasferta di sabato sera, la Benedetto XIV extra campo si prepara alla doppia sfida interna della prossima settimana: la prima, mercoledì 11 dicembre contro Avellino (recupero della 13^ giornata) e la seconda domenica 15 contro Nardò. Due sfide fondamentali per la Sella Cento, che avrà il piacere di giocarle in casa, davanti al proprio pubblico e, dato il calore e la costante risposta della Baltur Arena sin da inizio stagione, la società ha deciso di organizzare due serate speciali, tramite il progetto “X100”:

Nella sfida contro Avellino ci si focalizzerà sull’importanza di sostenere sempre la Protezione Civile. Non c’è bisogno di un evento particolare e imprevisto per impegnarsi a riguardo, ma la prevenzione in questo è caso è davvero un tema fondamentale e fin troppo sottovalutato.

Per ogni canestro segnato dai biancorossi, la Benedetto XIV devolverà una quota alla Protezione Civile di Cento, più precisamente 25 euro per ogni canestro da due punti e 50 per ogni tripla. Per ogni birra venduta al palazzetto 1euro verrà devoluto alla Protezione Civile di Cento.

Nella partita contro Nardò, ci sarà, come ormai da tradizione a ridosso di Natale, un Teddy Bear Toss, ovvero il classico lancio di tutti i peluche presenti a palazzo e portati dai tifosi, al primo canestro segnato. I teddy bear raccolti saranno donati a più associazioni attive sul territorio che ospitano bambini e che saranno invitate al palazzo per assistere all’evento e alla partita.

Intanto è più che mai attivo il mercato in casa biancorossa, soprattutto sul fronte americano, visto che Terry Henderson sta ampiamente deludendo.

E nell’effetto domino che porta Jordan Harris a Rieti al posto di Jazz Johnson, e lo stesso Johnson a Orzinuovi, ecco che la società bresciana lascia libero un giocatore molto interessante per la causa centese, ovvero la guardia Gabe Devoe. Esterno da 15 punti di media con coach Ciani, in passato visto a Verona e Piacenza, Cento si sarebbe già informata sul suo conto e sui costi dell’operazione, che sono onerosi, anche perchè Henderson ovviamente deve essere pagato dalla Benedetto finchè non troverà una collocazione. Insomma, qualcosa si muove, ma è un impegno non da poco. Di certo, la Sella ha bisogno di un rinforzo.