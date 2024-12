Basket Serie B. Abc crolla mestamente in casa. Tutto facile per Basketball Lucca

ABC Castelfiorentino 54 Basketball Lucca 80

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 5, Rosi 3, Ticciati 2, Corbinelli n.e., Cicilano n.e., Viviani 2, Carzoli, Falaschi n.e., Azzano 13, Nnabuife 3, Cantini 8, Gutierrez 18. All. Manetti.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Lippi 11, Dubois 15, Barsanti n.e., Simonetti 13, Tempestini, Del Debbio 14, Vignali 7, Pierini 2, Candigliota, Trentin 18. All. Olivieri.

Arbitri: Barbarulo di Vinci e Pampaloni di Terranuova Bracciolini.

Parziali: 12-18; 34-43; 46-63.

CASTELFIORENTINO – Niente da fare per L’Abc Solettificio Manetti, che chiude il 2024 con un’altra sconfitta, questa maturata al Pala Betti al cospetto della capolista Lucca. Tuttavia, per i primi due quarti i gialloblù valdelsani tengono testa ai più quotati avversari, salvo poi perdersi al rientro dall’intervallo lungo, quando sulla squadra di coach Manetti cala il buio. Così il Basketball Club Lucca ringrazia e scappa via, vincendo con un 54-80 che la dice lunga sull’ennesima, sterile prestazione valdelsana sotto canestro. Al netto delle assenze, con lo squalificato Lazzeri in tribuna e con Corbinelli e Falaschi in panchina solo per onor di firma, all’Abc mancano verve, intensità e gioco di squadra. E se fino all’intervallo i gialloblu riescono a restare a contatto con la capolista, il problema nasce quando, dagli spogliatoi, rientra soltanto Lucca. Dopo la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale, quindi, i castellani sono mestamente ultimi con sei punti, con due lunghezze di ritardo dall’Olimpia Firenze e ben sei dal Basket Cecina.